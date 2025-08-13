The Telegraph: Трамп может открыть России доступ к природным ресурсам Аляски
Президент США Дональд Трамп готов открыть своему российскому коллеге Владимиру Путину доступ к природным ресурсам Аляски, а также снять некоторые санкции с авиаотрасли РФ в обмен на прекращение спецоперации на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, знакомый с предложением американской стороны.
По данным газеты, министр финансов США Скотт Бессент изучает экономические компромиссы, на которые Вашингтон может пойти, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.
Как рассказал собеседник The Telegraph, потенциальное предложение Трампа также включают предоставление Москве доступа к редкоземельным минералам на уже подконтрольных России территориях. В частности, там находятся два крупнейших месторождения лития, пишет газета.
Другие стимулы включают отмену запретов на экспорт деталей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов, сообщил источник The Telegraph. Кроме того, Трамп также рассматривает возможность предоставления Москве возможности использовать природные ресурсы в проливе, отделяющем ее от США на Аляске.
Источники в британском правительстве сообщили The Telegraph, что такие стимулы могут быть приемлемы для Европы, если это не будет представлено как вознаграждение.
15 августа в Анкоридже на Аляске состоится встреча Трампа и Путина. По информации CNN, местом проведения саммита выбрали объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Трамп, выступая в Кеннеди-центре 13 августа, заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если после пятничной встречи не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. «Да, будут. Да. Последствия будут», – сказал он, отказавшись уточнить, будут ли эти меры включать дополнительные пошлины или санкции.