Российские военные установили контроль над Щербиновкой и Искрой в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль поселок Щербиновку и село Искру в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Установить контроль над Щербиновкой удалось благодаря решительным действиям подразделения «Южной» группировки войск, уточнили в ведомстве. Населенный пункт Искра перешел под контроль РФ в результате активных действий подразделения группировки войск «Восток».
13 августа российские войска взяли под контроль донецкие населенные пункты Суворово и Никаноровка. 11 августа Минобороны отчиталось о взятии села Луначарское в ДНР. Двумя днями ранее, 9 августа, российские войска взяли под контроль село Яблоновка в ДНР. Минобороны 31 июля объявило, что Часов Яр в ДНР перешел под контроль России в результате наступательных действий «Южной» группировки войск.