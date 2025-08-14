Российские военные установили контроль над Щербиновкой и Искрой в ДНР

13 августа российские войска взяли под контроль донецкие населенные пункты Суворово и Никаноровка. 11 августа Минобороны отчиталось о взятии села Луначарское в ДНР. Двумя днями ранее, 9 августа, российские войска взяли под контроль село Яблоновка в ДНР. Минобороны 31 июля объявило, что Часов Яр в ДНР перешел под контроль России в результате наступательных действий «Южной» группировки войск.