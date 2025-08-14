Бессент: европейским коллегам пора либо смириться, либо замолчать

В МИД Индии заявили, что страна примет меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве также указали на «двойные стандарты» западных стран. По заявлению МИДа, США и Евросоюз продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Нью-Дели за сотрудничество с Москвой.