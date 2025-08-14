Газета
Главная / Политика /

Бессент: европейским коллегам пора либо смириться, либо замолчать

Ведомости

Представителям европейских стран, которые требуют ввести новые санкции против России, пора либо смириться, либо замолчать. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business.

По его словам, при желании действовать «единым фронтом» европейские лидеры должны внести свой вклад.

«Президент [США Дональд] Трамп ввел вторичные пошлины на Индию из-за потребления ею российской нефти. А европейцы еще этого не сделали. На самом деле, европейцы покупают нефтепродукты, производимые индийскими НПЗ», – подчеркнул Бессент.

6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Общий тариф составил 50%.

В МИД Индии заявили, что страна примет меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве также указали на «двойные стандарты» западных стран. По заявлению МИДа, США и Евросоюз продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Нью-Дели за сотрудничество с Москвой.

Bloomberg писало, что индийские производители, построившие свой бизнес на экспорте в США, считают американские пошлины в 50% хуже, чем ограничения времен пандемии коронавируса. Более крупные предприятия рассматривают вариант переноса производственных линий в страны с более низким тарифным барьером или в США и привлечение покупателей в других регионах.

