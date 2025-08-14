Бессент: европейским коллегам пора либо смириться, либо замолчать
Представителям европейских стран, которые требуют ввести новые санкции против России, пора либо смириться, либо замолчать. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business.
По его словам, при желании действовать «единым фронтом» европейские лидеры должны внести свой вклад.
«Президент [США Дональд] Трамп ввел вторичные пошлины на Индию из-за потребления ею российской нефти. А европейцы еще этого не сделали. На самом деле, европейцы покупают нефтепродукты, производимые индийскими НПЗ», – подчеркнул Бессент.
6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Общий тариф составил 50%.
В МИД Индии заявили, что страна примет меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве также указали на «двойные стандарты» западных стран. По заявлению МИДа, США и Евросоюз продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Нью-Дели за сотрудничество с Москвой.
Bloomberg писало, что индийские производители, построившие свой бизнес на экспорте в США, считают американские пошлины в 50% хуже, чем ограничения времен пандемии коронавируса. Более крупные предприятия рассматривают вариант переноса производственных линий в страны с более низким тарифным барьером или в США и привлечение покупателей в других регионах.