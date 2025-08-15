Газета
Главная / Политика /

Мирошник: после саммита на Аляске в РФ ожидают ответного визита Трампа

Ведомости

Российская сторона ожидает ответного визита президента США Дональда Трампа после саммита с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

«Мы говорим о симметричных действиях. Если российский лидер отправляется на территорию США, мы рассчитываем на взаимный приезд лидера Соединенных Штатов на российскую территорию», – пояснил он.

По словам Мирошника, такой шаг был бы логичным и подчеркнул расширение взаимоотношений между РФ и США. Посол МИД РФ подчеркнул, что у стран есть спектр вопросов международного и общепланетарного характера, а также прямых экономических, культурных, спортивных и прочих взаимоотношений.

Белый дом: встреча Путина и Трампа в Анкоридже начнется в 22:00 мск

Политика / Международные отношения

Говоря о том, может ли встреча Путина и Трампа на территории России пройти в Крыму, Мирошник призвал «не забегать вперед».

Переговоры глав РФ и США пройдут на Аляске в городе Анкоридже 15 августа. По данным CNN, местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Встреча Путина и Трампа в составе делегаций пройдет по формуле «5 на 5». Ушаков пояснил, что такой формат был выбран с учетом того, что на повестке – «важные и чувствительные темы», а круг участников намеренно ограничен.

