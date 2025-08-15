Захарова пошутила о стремлении Зеленского попасть на саммит на Аляске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеозапись с лосем, который пытался попасть на площадку переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сравнив его с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Зеленский уже не знает, что придумать», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Переговоры Путина и Трампа состоятся на Аляске в Анкоридже 15 августа. Источники CNN называли местом их проведения военную базу Элмендорф-Ричардсон. Ожидается, что саммит начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что его главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что переговоры на Аляске будут предварительными. После встречи с Путиным он ожидает встречи президента России с Зеленским или трехстороннего саммита. 14 августа американский глава объявил, что позвонит президенту Украины для организации встречи с ним уже после переговоров на Аляске.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп выразил обеспокоенность тем, что присутствие Зеленского на Аляске с самого начала встречи с Путиным может сорвать переговоры российской и американской сторон.