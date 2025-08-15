Захарова пошутила о стремлении Зеленского попасть на саммит на Аляске

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что переговоры на Аляске будут предварительными. После встречи с Путиным он ожидает встречи президента России с Зеленским или трехстороннего саммита. 14 августа американский глава объявил, что позвонит президенту Украины для организации встречи с ним уже после переговоров на Аляске.