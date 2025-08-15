Politico: Молдавия может опередить Украину на пути в Евросоюз

27 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство участников двухмесячного референдума высказалось против членства Украины в ЕС. Голосование проходило с 14 апреля по 20 июня. Сам Орбан проголосовал против принятия Киева в сообщество, мотивируя это тем, что этот шаг «уничтожит экономику» Венгрии. Премьер также выступает против членства Украины в НАТО, считая, что это приведет к «бесконечной войне в Европе», а европейские налогоплательщики будут десятилетиями финансировать миллионную украинскую армию.