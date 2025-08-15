Politico: Молдавия может опередить Украину на пути в Евросоюз
Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ускорить принятие Молдавии в объединение, что позволит стране опередить Украину на пути к членству в сообщество. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что согласно сценарию, который изучают представители ЕС, европейские страны в начале сентября проголосуют за открытие первого переговорного кластера для Молдавии. Это будет ключевой юридический шаг на пути страны к членству в сообществе и позволит Кишиневу серьезно продвинуться вперед, но рискует вызвать раздражение Киева.
«Здесь есть опасность послать неверный сигнал украинцам. В то время когда на Аляске обсуждается вопрос о будущем мире, нам нужно как можно больше укреплять перспективу членства в ЕС», – заявил неназванный украинский дипломат.
Проблема заключается в том, что заявку Киева блокирует Будапешт. Таким образом, если Молдавия сможет получить одобрение всех 27 стран – членов Евросоюза, Украина вряд ли получит единодушную поддержку. Сейчас рассматривается несколько альтернативных вариантов, которые могут показать Украине, что ее кандидатура также продвигается, включая предоставление доступа к программе Horizon Europe или программе студенческого обмена Erasmus.
27 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство участников двухмесячного референдума высказалось против членства Украины в ЕС. Голосование проходило с 14 апреля по 20 июня. Сам Орбан проголосовал против принятия Киева в сообщество, мотивируя это тем, что этот шаг «уничтожит экономику» Венгрии. Премьер также выступает против членства Украины в НАТО, считая, что это приведет к «бесконечной войне в Европе», а европейские налогоплательщики будут десятилетиями финансировать миллионную украинскую армию.
1 июля официальный спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что орган принял к сведению результаты референдума в Венгрии.