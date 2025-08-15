СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Курск

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на КурскВ результате удара погибла мирная жительница, еще 17 человек получили ранения
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее заявление приводится в Max.
Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В рамках дела устанавливаются украинские военные, которые выполняли приказы о нанесении ударов, и командиры, отдавшие их.
По данным СК, в результате атаки погибла мирная жительница региона, еще 17 человек получили ранения.
15 августа врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ночью украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате атаки в здании начался пожар, огонь распространился на четыре верхних этажа. Спасатели ликвидировали возгорание. В доме пострадали квартиры. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в соседних домах и школе.
Хинштейн уточнил, что при ударе погибла 45-летняя женщина. Количество пострадавших неоднократно росло. Сначала сообщалось о шести раненых, потом их число увеличилось до 12. Врио главы региона заверил, что жители получат компенсацию в размере 75 000 руб. за частичную потерю имущества и 150 000 руб. – за полную. Тем, кто полностью утратил имущество, власти выплатят 195 000 руб.
Минобороны России писало, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 53 украинских беспилотника. Военные отразили атаки над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря.