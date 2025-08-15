СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Курск

Хинштейн уточнил, что при ударе погибла 45-летняя женщина. Количество пострадавших неоднократно росло. Сначала сообщалось о шести раненых, потом их число увеличилось до 12. Врио главы региона заверил, что жители получат компенсацию в размере 75 000 руб. за частичную потерю имущества и 150 000 руб. – за полную. Тем, кто полностью утратил имущество, власти выплатят 195 000 руб.