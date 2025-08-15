Министр обороны США Хегсет направляется в Анкоридж
Глава Пентагона Пит Хегсет направляется в Анкоридж, где 15 августа состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило американское министерство обороны.
В расписании министра указан его визит на объединенную базу Эльмендорф–Ричардсон.
Переговоры Путина и Трампа начнутся в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
14 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что делать прогнозы о результатах встречи преждевременно и что подписание каких-либо документов не планируется.