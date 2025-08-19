Стармер приветствовал «реальный прогресс» на переговорах в Вашингтоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о «реальном прогрессе» по итогам переговоров президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и глав европейских стран. Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, встреча прошла хорошо и конструктивно, а между европейскими лидерами, Трампом и Зеленским «ощущалось настоящее чувство единства».
Стармер выделил два ключевых результата переговоров. Первый касается того, что «коалиция желающих» «теперь будет работать с США» над гарантиями безопасности.
«Это действительно важно для безопасности Украины, безопасности Европы и безопасности Великобритании», – отметил премьер.
Вторым результатом он назвал планы будущих переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«Это позитивные результаты, ощущалось настоящее чувство единства. Сегодня мы добились реального прогресса», – подчеркнул Стармер.
15 августа в Анкоридже прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой обсуждался украинский конфликт. 18 августа Трамп принял Зеленского в Белом доме, после чего состоялась встреча с европейскими лидерами – канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьерами Великобритании Киром Стармером и Италии Джорджей Мелони, президентами Франции Эммануэлем Макроном и Финляндии Александром Стуббом.
Зеленский по итогам заявил, что Киев готов к переговорам без предварительного требования о перемирии. Трамп сообщил, что начата подготовка к встрече Путина и Зеленского, а также к возможному трехстороннему саммиту с участием США. По данным Axios, американский президент рассчитывает провести встречу до конца августа.