Стармер приветствовал «реальный прогресс» на переговорах в Вашингтоне

Зеленский по итогам заявил, что Киев готов к переговорам без предварительного требования о перемирии. Трамп сообщил, что начата подготовка к встрече Путина и Зеленского, а также к возможному трехстороннему саммиту с участием США. По данным Axios, американский президент рассчитывает провести встречу до конца августа.