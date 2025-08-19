Минобороны: ВС РФ нанесли удар по снабжавшему ВСУ горючим НПЗ
Российские военные ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод, обеспечивавший горючим группировки ВСУ на Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для удара применялись высокоточные средства большой дальности и ударные беспилотники.
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – отметили в военном ведомстве.
19 августа сообщалось, что российские военные уничтожили пятерых украинских боевиков при попытке пересечь границу в Брянской области. Еще двое были взяты в плен.
В ночь на 19 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над тремя российскими регионами. Кроме того, за предыдущие сутки ВС РФ нейтрализовали до 100 украинских дронов большой дальности в месте их подготовки к запуску.