Минобороны: ВС РФ нанесли удар по снабжавшему ВСУ горючим НПЗ

В ночь на 19 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над тремя российскими регионами. Кроме того, за предыдущие сутки ВС РФ нейтрализовали до 100 украинских дронов большой дальности в месте их подготовки к запуску.