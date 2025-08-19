Иран и Армения договорились открыть второй мост на границе через реку Аракс
Иран и Армения договорились об открытии второго моста через реку Аракс на общей границе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после переговоров в Ереване с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Его слова передает ТАСС.
По словам Пашиняна, необходимость в новом мосте связана с растущим товарооборотом между двумя странами, который уже достиг $1 млрд. Ереван и Тегеран поставили перед собой цель довести этот показатель до $3 млрд.
Премьер-министр отметил, что взаимодействие Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является важным условием для расширения торговли. «С этой точки зрения вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС открывает новые возможности для предпринимателей двух стран», – подчеркнул он.
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что его страна не допустит создания Зангезурского коридора через Армению, который соединит Азербайджан с Нахичеванью. Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора, поскольку это изменит геополитику региона, перекроит границы и приведет к распаду Армении, рассказал Велаяти.
Он заявил, что создание коридора будет использоваться против Ирана, в том числе странами НАТО.