Трамп не планирует участвовать в возможной встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в возможной встречи глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку хочет, чтоб саммит был двусторонним. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.