Трамп не планирует участвовать в возможной встрече Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в возможной встречи глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку хочет, чтоб саммит был двусторонним. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.
«Я думал сначала позволить им встретиться», – сказал глава США.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1 говорил, что встреча украинского и российского лидеров пройдет в ближайшие две недели. Сначала пройдет двусторонний саммит, затем главы государств встретятся с Трампом. После проведенных консультаций пройдут переговоры сторон с европейскими лидерами.