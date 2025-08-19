Газета
Главная / Политика /

НАТО подтвердила встречу начальников генштабов 20 августа

Ведомости

Начальники генштабов Североатлантического альянса встретятся 20 августа для обсуждения Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В сообщении уточнили, что встреча пройдет в формате видеоконференции.

Reuters со ссылкой на источники писал, что главы оборонных ведомств стран НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа. Собеседник агентства рассказал, что на предстоящей встрече будет присутствовать глава oбъединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, а также верховный главнокомандующий oбъединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич. Последний проинформирует участников встречи о результатах саммита на Аляске, добавил он.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят перебросить свои войска на территорию Украины. Для России, по его словам, это не создаст проблем.

19 августа стало известно, что представители США и стран «коалиции желающих» в ближайшие дни проведут консультации по планам предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Стороны намерены выработать механизмы и подготовиться к возможному развертыванию контингента в случае прекращения огня.

