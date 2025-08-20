Лавров: Россия выступает за скорейшие переговоры между Палестиной и Израилем
Россия выступает за скорейшее возобновление переговоров между Палестиной и Израилем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. Приоритетом должно идти устранение гуманитарным проблем.
Россия регулярно оказывает гуманитарное содействие палестинцам, рассказал Лавров. Он отметил, что логистические вопросы по доставке продовольствия сейчас решаются крайне трудно.
Кроме того, во время встречи главы МИД России и Иордании подписали соглашение о взаимной отмене виз для туристов.
19 августа Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, в ходе которого главы министерств обсудили палестино-израильский конфликт. Пресс-служба МИД РФ сообщила, что в диалоге была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав.
17 августа стало известно, что армия Израиля вскоре перейдет к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжит наращивать удары по группировке «Хамас» в Газе, пока боевики не будут окончательно разгромлены. 20 августа израильское оборонное ведомство утвердило план по захвату города Газа. Операция получила название «Колесницы Гидеона 2».