Лавров: Россия выступает за скорейшие переговоры между Палестиной и Израилем

17 августа стало известно, что армия Израиля вскоре перейдет к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжит наращивать удары по группировке «Хамас» в Газе, пока боевики не будут окончательно разгромлены. 20 августа израильское оборонное ведомство утвердило план по захвату города Газа. Операция получила название «Колесницы Гидеона 2».