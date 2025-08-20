Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Россия выступает за скорейшие переговоры между Палестиной и Израилем

Ведомости

Россия выступает за скорейшее возобновление переговоров между Палестиной и Израилем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. Приоритетом должно идти устранение гуманитарным проблем.

Россия регулярно оказывает гуманитарное содействие палестинцам, рассказал Лавров. Он отметил, что логистические вопросы по доставке продовольствия сейчас решаются крайне трудно.

Кроме того, во время встречи главы МИД России и Иордании подписали соглашение о взаимной отмене виз для туристов.

19 августа Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, в ходе которого главы министерств обсудили палестино-израильский конфликт. Пресс-служба МИД РФ сообщила, что в диалоге была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав.

17 августа стало известно, что армия Израиля вскоре перейдет к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжит наращивать удары по группировке «Хамас» в Газе, пока боевики не будут окончательно разгромлены. 20 августа израильское оборонное ведомство утвердило план по захвату города Газа. Операция получила название «Колесницы Гидеона 2».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных