Reuters: Китай наращивает свои ядерные силы

Байден призывал мировое сообщество в октябре того же года «продолжать двигаться к тому дню, когда сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». Согласно этому заявлению, США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий.