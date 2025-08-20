Reuters: Китай наращивает свои ядерные силы
Пекин приступил к расширению возможностей своих ядерных сил. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских военных экспертов и экспертов по контролю над вооружениями.
Наращивание происходит на фоне готовности китайских сил взять под контроль Тайвань к 2027 г., утверждает командующий Стратегическим командованием США генерал Энтони Коттон.
Вместе с тем в своей национальной оборонной политике 2023 г. КНР подтвердила давнее обещание не применять ядерное оружие первой.
«Так называемая политика неприменения ядерного оружия первым также включает в себя обещание, что Китай не будет применять ядерное оружие или угрожать его применением против государства, не обладающего ядерным оружием», – говорится в материале.
Как заявили в минобороны Китая агентству, ядерную войну «невозможно выиграть и нельзя развязывать», а Китай придерживается «ядерной стратегии самообороны и проводит политику неприменения ядерного оружия первым».
В июне 2024 г. в Белом доме сообщили, что бывший президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия. В обновленных документах «подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею».
Байден призывал мировое сообщество в октябре того же года «продолжать двигаться к тому дню, когда сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». Согласно этому заявлению, США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий.