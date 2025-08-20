Швеция готова участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади 20 августа заявил, что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. Он отметил, что гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать и сама Россия. По оценке министра, «всерьез обсуждать гарантии безопасности без России – путь в никуда».