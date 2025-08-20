Швеция готова участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины
Швеция выразила готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в интервью Sveriges radio.
Он уточнил, что Швеция, в частности, могла бы участвовать в разных видах воздушного наблюдения. Премьер-министр также отметил, что у страны есть военно-морские возможности, которые могли бы быть актуальными в рамках гарантий безопасности.
«Мы рассмотрели разные варианты участия», – заключил он.
Тем не менее Кристерссон подчеркнул важность того, что Киев должен сам быть в состоянии обеспечивать собственную оборону, а также иметь потенциал, способный сдерживать Россию в будущем, если появится подобная необходимость.
20 августа Bloomberg писало, что пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе. Агентство отмечает, что после встречи в Белом доме 18 августа США «взяли на себя более твердые обязательства» по предоставлению гарантий. Вместе с тем лидеры европейских стран хотят укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади 20 августа заявил, что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. Он отметил, что гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать и сама Россия. По оценке министра, «всерьез обсуждать гарантии безопасности без России – путь в никуда».