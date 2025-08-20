Россия ввела санкции против представителей британских СМИ и НПО

Россия ввела санкции против представителей британских СМИ и НПОМИД пообещал продолжить работу над расширением «стоп-листа»
Москва ввела санкции против ряда представителей СМИ, неправительственных организаций, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
В российский «стоп-лист» включены журналисты британских изданий The Guardian, The Daily Telegraph и The Times, в том числе Рафаэль Бер, Дэвид Джозеф Блэр и Мэтью Сайед. Под ограничения также попали корреспонденты телеканала Byline TV Джон Суинни и Эдриэн Дэвид Голдберг, а также фотограф Пол Конрой.
Санкции затронули бывшего заместителя главы МИД Великобритании Дениса Макшейна, ряд сотрудников аналитических и консалтинговых структур – Тома Китинга из Королевского института оборонных исследований, Нила Барнетта из Istok Associates Limited и Уильяма Гиддеса из International Corporate Protection Limited. В список внесены и представители неправительственных организаций, включая Имоджен Пейтер (UK Friends of Ukraine) и Торрина Уилкинса (Centre Think Tank Foundation).
Кроме того, под санкции попали граждане третьих стран, сотрудничающие с британскими структурами, в том числе научный сотрудник Института Пилецкого Иэн Гарнер, эксперт Бенджамин Таллис, журналистка Зарина Забриски и канадский аналитик Самюэл Рамани.
В МИД РФ пояснили, что решение связано с продолжающимся конфронтационным курсом Лондона, в частности, с антироссийскими нарративами, которые, по мнению Москвы, используются для снижения влияния России на международной арене.
«Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена», – заявили в МИД РФ.
18 июля Великобритания ввела санкции против 18 граждан России, якобы причастных к кибератакам. Рестрикции коснулись сотрудников подразделений Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Согласно формулировке в списке рестрикций, их действия были направлены на «подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства либо другого государства». С той же формулировкой в списке фигурирует и 161‑й Центр подготовки специалистов особого назначения.