Макрон: операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе

Макрон выразил общее с его собеседниками мнение о том, что конфликт должен быть завершен. Для этого сторонам необходимо установить прекращение огня в секторе Газа, освободить всех заложников и доставить гуманитарную помощь жителям анклава. Кроме того, палестинской группировке «Хамас» необходимо провести разоружение и укрепить палестинскую администрацию в Газе.