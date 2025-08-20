Макрон: операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе
Операция Израиля по установлению полного контроля над сектором Газа приведет к катастрофе и втянет страну в постоянную войну. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.
Он рассказал, что провел телефонные разговоры с королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси. Главы государств пришли к общему заключению о дальнейшей судьбе Израиля, если наступление в Газе продолжится.
Макрон выразил общее с его собеседниками мнение о том, что конфликт должен быть завершен. Для этого сторонам необходимо установить прекращение огня в секторе Газа, освободить всех заложников и доставить гуманитарную помощь жителям анклава. Кроме того, палестинской группировке «Хамас» необходимо провести разоружение и укрепить палестинскую администрацию в Газе.
Для достижения мира в регионе французский лидер также предложил развернуть международную миссию по стабилизации в анклаве и работать над политическими решениями, которые будут допустимы как для израильской, так и для палестинской сторон.
«Франция, наряду с Саудовской Аравией, будет сопредседателем конференции по созданию двух государств, [она пройдет] в Нью-Йорке в сентябре этого года», – добавил Макрон.
О решении взять под контроль весь анклав израильский военно-политический кабинет объявил 8 августа. После этого действия Израиля осудили ряд стран, включая Исландию, Ирландию, Люксембург, Мальту, Норвегию, Португалию, Словению, Испанию и Великобританию.
Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что израильское минобороны намерено дополнительно призвать около 60 000 резервистов для проведения операции в секторе Газа.
19 августа «Хамас» согласился на предложение Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней. Договоренность предусматривает переход к полному прекращению боевых действий и освобождение половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных.