Израильские военные приступили к захвату Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. Об этом заявил представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин, передает Jerusalem Post.
«Наши войска уже контролируют окраины города», — сказал он.
Он также подтвердил, что оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели. Дефрин уточнил, что еще 20 000 повесток отправят позднее в августе.
Генерал добавил, что ЦАХАЛ работает над тем, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гумпомощь и медицинское обслуживание.
Ожидается, что израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац 21 августа утвердят план по захвату всего анклава. По данным Jerusalem Post, Нетаньяху уже поручил сократить сроки взятия под контроль последних опорных пунктов палестинской группировки «Хамас».
О решении взять под контроль весь анклав израильский военно-политический кабинет объявил 8 августа. После этого действия Израиля осудили ряд стран, включая Исландию, Ирландию, Люксембург, Мальту, Норвегию, Португалию, Словению, Испанию и Великобританию.
Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что израильское минобороны намерено дополнительно призвать около 60 000 резервистов для проведения операции в секторе Газа.
19 августа «Хамас» согласилась на предложение Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней. Договоренность предусматривает переход к полному прекращению боевых действий и освобождение половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных.