Главная / Политика /

Bloomberg: Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

По данным агентства, европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Киева, согласно которым союзников Украины обяжутся в течение 24 часов согласовать военную поддержку, если конфликт с Россией возобновится.

План Мелони не предполагает членства Украины в альянсе. Тем не менее, по словам собеседников агентства, он предлагает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава блока, которая предусматривает взаимную защиту в случае нападения на любого члена НАТО. 

США и «коалиция желающих» обсудят гарантии Киеву в ближайшие дни

Политика / Международные отношения

Так называемый план «НАТО-лайт» включает предоставление Киеву устойчивой оборонной поддержки, экономическую помощь, укрепление украинской армии, а также введение санкций в отношении России при возобновлении конфликта после перемирия. 

20 августа Bloomberg писало, что пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе. Агентство отмечает, что после встречи в Белом доме 18 августа США «взяли на себя более твердые обязательства» по предоставлению гарантий. Вместе с тем лидеры европейских стран хотят укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х 20 августа напомнил, что Россия не приемлет размещение войск НАТО на Украине под видом миротворцев. «Россия не примет таких "гарантий безопасности"», – написал он.

