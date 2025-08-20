Bloomberg: Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

20 августа Bloomberg писало, что пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе. Агентство отмечает, что после встречи в Белом доме 18 августа США «взяли на себя более твердые обязательства» по предоставлению гарантий. Вместе с тем лидеры европейских стран хотят укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.