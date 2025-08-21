ЕС отменит пошлины на промышленные товары из США

Согласно документу, ЕС закупит у США сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной энергетики на $750 млрд, а также чипы ИИ на $40 млрд. Кроме того, компании Евросоюза инвестируют $600 млрд в стратегические сектора экономики США до 2028 г.