ЕС отменит пошлины на промышленные товары из США
Евросоюз и США заключили торговое соглашение, предусматривающее отмену пошлин на все промышленные товары американского производства. Совместное заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.
Согласно документу, ЕС закупит у США сжиженный природный газ, нефть и продукцию атомной энергетики на $750 млрд, а также чипы ИИ на $40 млрд. Кроме того, компании Евросоюза инвестируют $600 млрд в стратегические сектора экономики США до 2028 г.
Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались ограничить суммарные пошлины на европейские товары уровнем 15%. Для автомобилей, авиационной продукции, лекарств, полупроводников и древесины предусмотрены льготные тарифы.
Отдельным пунктом соглашения закреплено обязательство ЕС существенно увеличить закупки военной и оборонной продукции в США. В документе отмечается, что это отражает стратегический приоритет сторон по углублению трансатлантического сотрудничества и повышению совместимости внутри НАТО.
О достижении торгового соглашения с ЕС президент США Дональд Трамп сообщил 27 июля. The Times писала, что ЕС пошел на уступки под угрозой сокращения американского военного присутствия в Европе. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал соглашение, назвав его «невыгодным, невыполнимым и неправомерным».