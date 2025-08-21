Трамп сравнил свое фото с Путиным со снимком Никсона и Хрущева

Трамп сравнил свое фото с Путиным со снимком Никсона и ХрущеваВ то время представители США и СССР вели разговор на повышенных тонах
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фото с российским лидером Владимиром Путиным, сделанное на недавней встрече в Анкоридже на Аляске. Коллаж дополнил другой снимок 1959 г., на котором изображены вице-президент США Ричард Никсон и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв.
На обеих фотографиях американские политики похожим образом показывают пальцем в сторону российских коллег. Второе фото запечатлело приезд Никсона в Москву. Снимок принадлежит фотографу Эллиотту Эрвитту.
Между политиками из США и СССР в 1959 г. случилась словесная перепалка перед открытием американской торговой выставки в московских «Сокольниках». «Вы, американцы, ожидаете, что советские люди будут поражены. Это не так. Все эти вещи есть в наших новых квартирах», – отметил тогда Хрущев.
15 августа на Аляске прошел саммит Путина и Трампа. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что личная встреча двух президентов смогла снизить опасность третьей мировой войны. Сам Трамп позже отметил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли бы взаимопонимания.