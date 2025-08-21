Трамп сравнил свое фото с Путиным со снимком Никсона и Хрущева

15 августа на Аляске прошел саммит Путина и Трампа. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что личная встреча двух президентов смогла снизить опасность третьей мировой войны. Сам Трамп позже отметил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли бы взаимопонимания.