Министр обороны Финляндии заявил, что Россия не стремится к миру

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил накануне, что Хельсинки не принял решение по отправке финских солдат на Украину, решение будет принято после договоренностей. Орпо отметил, что Финляндия – страна на границе с Россией, ЕС и НАТО, в связи с чем у страны «большая ответственность за безопасность Европы».