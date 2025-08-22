Министр обороны Финляндии заявил, что Россия не стремится к миру
Россия не стремится к миру и затягивает переговоры. С таким мнением выступил министр обороны Антти Хяккянен в интервью Yle.
«Похоже, что Россия на самом деле не стремится к миру», – считает он.
Министр утверждает, что об этом свидетельствуют «все признаки и разведданные». По его мнению, российская сторона «тянет время» и рассчитывает, что таким образом «окажется устойчивее, чем западная демократия».
Хяккянен заявил, что гарантии безопасности должен определять Киев и это «не в компетенции» России.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил накануне, что Хельсинки не принял решение по отправке финских солдат на Украину, решение будет принято после договоренностей. Орпо отметил, что Финляндия – страна на границе с Россией, ЕС и НАТО, в связи с чем у страны «большая ответственность за безопасность Европы».
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Согласно предложениям западных стран по гарантиям безопасности, для Украины следует установить аналог ст. 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. Согласно статье, нападение на члена НАТО является нападением на всех других участников договора.