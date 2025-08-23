Российская армия нанесла удар по предприятию ВПК Украины
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Уточняется, что ракетные войска и артиллерия группировок войск российских военных использовали для нанесения этих ударов оперативно-тактическую авиацию и БПЛА.
Кроме того, по данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и 160 украинских беспилотников.
В ночь на 23 августа системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников. Четыре воздушных цели были сбиты над территорией Ростовской области. Атака привела к задержке движения 38 поездов. Еще два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы в небе над Волгоградской областью. Один БПЛА был уничтожен над Кубанью, сообщало Минобороны.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате ударов по городу Петров Вал пострадали три человека, в том числе ребенок. Один из БПЛА упал во дворе многоэтажного дома.