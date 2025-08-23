Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над двумя регионами РФ

Ведомости

С 9:30 мск по 12:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

12 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, еще один – над Калужской.

В Минобороны сообщали, что в период с 8:20 до 9:30 мск средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. По данным губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших в результате попытки атаки нет, последствия уточняются. 

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 23 августа регион подвергся атаке дронов вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов по городу Петров Вал пострадали три человека, в том числе ребенок. Один из БПЛА упал во дворе многоэтажного дома. 

Всего за ночь российские системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников. Четыре воздушных цели были сбиты над территорией Ростовской области. Атака привела к задержке движения 38 поездов. Еще два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы в небе над Волгоградской областью. Один БПЛА был уничтожен над Кубанью, сообщало Минобороны.

