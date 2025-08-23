Посол Украины: Турция может направить свои войска в страну

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. Он добавил, что тема иностранных войск на Украине как части гарантий безопасности еще обсуждается и о результате говорить пока рано.