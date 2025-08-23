Посол Украины: Турция может направить свои войска в страну

Посол Украины: Турция может направить свои войска в странуЕще 10 стран потенциально готовы предоставить свои войска Киеву, сообщил Джелял
Турция рассматривает возможность отправки своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщил посол Украины в стране Нариман Джелял, передает «РБК-Украина».
Он заявил, что Турция входит в список стран, которые готовы предоставить свои войска. По словам после, всего в перечень сейчас входит 10 государств.
Кроме того, Анкара может принять участие в разминировании Черного моря, добавил Джелял. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.
22 августа стало известно, что Румыния не будет направлять свои войска на территорию Украины. При этом она готова предоставить военные базы НАТО для размещения американских истребителей F-35. Министерство обороны страны вечером 21 августа подтвердило, что страна остается «надежным союзником восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины в тесном взаимодействии с ЕС и альянсом».
По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух этапов – мирного соглашения и поддержки со стороны Европы и США. Он добавил, что тема иностранных войск на Украине как части гарантий безопасности еще обсуждается и о результате говорить пока рано.