Канада выделит $1 млрд на поставки дронов и техники Украине
Власти Канады выделя $1 млрд на поставки Украине дронов, боеприпасов и бронетехники, вооружения поступят в республику в сентябре, сообщил канадский премьер-министр Марк Карни. Его слова приводит «РБК-Украина».
Премьер Канады 24 августа прибыл в Киев по случания День независимости Украины.
«В этот День независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине», – написал он в X.
Карни в украинской столице встретили руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. В День независимости республики для Киева «важно чувствовать поддержку друзей», а Канада «всегда рядом», заявил Ермак.