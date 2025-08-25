Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол США призвал Бразилию и КНР готовиться к пошлинам за покупку нефти из РФ

Ведомости

Бразилия и Китай должны быть готовы к американским пошлинам за покупку российской нефти. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«Китай и Бразилия, которые тоже покупают российскую нефть, должны быть готовы, если они не помогут миру положить этому конец. Так что у президента Трампа много карт, и я считаю, что энергичная дипломатия здесь как раз к месту», – сказал он.

Посол привел в пример пошлины и вторичные санкции в отношении Индии: «Вы видели, что Индия недовольна тем, что на нее наложили ограничения». 

Уитакер говорил 5 августа, что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, закупающих российскую нефть, в частности Китая, Индии и Бразилии. По его словам, такие меры должны стать «очевидным следующим шагом» со стороны США, направленным на прекращение конфликта на Украине.

К чему приведут переговоры на Аляске

Политика / Международные новости

До этого санкциями пригрозил президент США Дональд Трамп в июле. Он заявлял о возможности пошлин в 100% на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если конфликт на Украине не завершится до 8 августа.

В середине августа Трамп встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам встречи Трамп объявил, что прекращение огня сейчас не требуется, поскольку речь идет о мирном соглашении.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных