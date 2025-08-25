Посол США призвал Бразилию и КНР готовиться к пошлинам за покупку нефти из РФ
Бразилия и Китай должны быть готовы к американским пошлинам за покупку российской нефти. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.
«Китай и Бразилия, которые тоже покупают российскую нефть, должны быть готовы, если они не помогут миру положить этому конец. Так что у президента Трампа много карт, и я считаю, что энергичная дипломатия здесь как раз к месту», – сказал он.
Посол привел в пример пошлины и вторичные санкции в отношении Индии: «Вы видели, что Индия недовольна тем, что на нее наложили ограничения».
Уитакер говорил 5 августа, что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, закупающих российскую нефть, в частности Китая, Индии и Бразилии. По его словам, такие меры должны стать «очевидным следующим шагом» со стороны США, направленным на прекращение конфликта на Украине.
До этого санкциями пригрозил президент США Дональд Трамп в июле. Он заявлял о возможности пошлин в 100% на товары из России и ее торговых партнеров в случае, если конфликт на Украине не завершится до 8 августа.
В середине августа Трамп встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам встречи Трамп объявил, что прекращение огня сейчас не требуется, поскольку речь идет о мирном соглашении.