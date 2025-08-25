Краснов единственный подал заявку на должность председателя Верховного суда

Краснов начал работу в следственных органах прокуратуры в 1997 г., с 2007 г. работал в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре, а с 2011-го – в СКР. В 2016 г. назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.