Краснов единственный подал заявку на должность председателя Верховного суда

Краснов единственный подал заявку на должность председателя Верховного судаПост остается вакантным с момента смерти Ирины Подносовой в июле
Прием заявлений на должность председателя Верховного суда РФ окончен. Единственным подавшим заявку на пост оказался генпрокурор РФ Игорь Краснов. Это следует из заявления Высшей квалификационной коллегии судей.
21 августа в Высшей экзаменационной комиссии судей должен был пройти квалификационный экзамен на должность председателя суда. Но он не состоялся из-за отсутствия заявлений и документов, необходимых для участия в конкурсе.
Пост генпрокурора Краснов занимает с января 2020 г. До этого работал заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.
Краснов начал работу в следственных органах прокуратуры в 1997 г., с 2007 г. работал в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре, а с 2011-го – в СКР. В 2016 г. назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.