Краснов единственный подал заявку на должность председателя Верховного суда

Пост остается вакантным с момента смерти Ирины Подносовой в июле
Ведомости

Прием заявлений на должность председателя Верховного суда РФ окончен. Единственным подавшим заявку на пост оказался генпрокурор РФ Игорь Краснов. Это следует из заявления Высшей квалификационной коллегии судей.

25 августа стало известно, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Пост был вакантным с 22 июля, когда умерла глава Верховного суда Ирина Подносова.

21 августа в Высшей экзаменационной комиссии судей должен был пройти квалификационный экзамен на должность председателя суда. Но он не состоялся из-за отсутствия заявлений и документов, необходимых для участия в конкурсе.

Чем известен генпрокурор Игорь Краснов

Политика / Власть

Пост генпрокурора Краснов занимает с января 2020 г. До этого работал заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.

Краснов начал работу в следственных органах прокуратуры в 1997 г., с 2007 г. работал в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре, а с 2011-го – в СКР. В 2016 г. назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.

