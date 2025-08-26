Трамп: хорошие отношения с Путиным и Си выгодны США, а не вредят им
Президент США Дональд Трамп заявил, что установление хороших отношений с лидером РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином является положительным фактором. Об этом он сказал журналистам во время заседания кабинета министров.
Трамп подчеркнул, что Россия и Китай крупные ядерные державы.
«Когда я нахожу общий язык с Путиным, с президентом Си, с этими людьми – это хорошо, а не плохо. Мы жесткие, умные и сильные, и при этом ладим друг с другом. Это гораздо лучше, чем если бы мы не ладили», – сказал он.
15 августа в городе Анкоридж на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что личная встреча двух президентов смогла снизить опасность третьей мировой войны. Сам Трамп позже отметил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли бы взаимопонимания.