Трамп заявил, что не считает Зеленского невиновным
Президент США Дональд Трамп утверждает, что за отсутствие прогресса в мирном урегулировании несет ответственность также и лидер Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал журналистам во время заседания кабинета министров.
«Знаете ли, Зеленский тоже не совсем невиновен… Для танго нужны двое, и я это постоянно повторяю: их [президента России Владимира Путина и Зеленского] нужно собрать вместе», – сказал Трамп.
25 августа Зеленский сообщил, что украинские власти в конце недели проведут встречу с американскими коллегами, чтобы обсудить возможность переговоров Москвы и Киева.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия признает Зеленского де-факто «главой режима». По его словам, в этом качестве Москва готова встречаться с ним. Лавров подчеркивал, что российский президент готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Глава МИДа также напомнил, что в настоящее время Зеленский не является легитимным лицом, которое могло бы подписывать юридические документы об урегулировании.