Трамп заявил, что не считает Зеленского невиновным

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия признает Зеленского де-факто «главой режима». По его словам, в этом качестве Москва готова встречаться с ним. Лавров подчеркивал, что российский президент готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Глава МИДа также напомнил, что в настоящее время Зеленский не является легитимным лицом, которое могло бы подписывать юридические документы об урегулировании.