Bloomberg: Си Цзиньпин проводит крупнейшую чистку военного руководства Китая

Reuters писал, что Ли Шанфу находится под следствием. Утверждалось, что он подозревается в коррупции при закупках военной техники. «Ведомости» тогда отмечали, что это не первое неожиданное исчезновение высокопоставленных китайских чиновников из публичного пространства. В июле 2023 г. председатель КНР Си Цзиньпин уволил министра иностранных дел КНР Цинь Гана, проработавшего на этом посту всего семь месяцев. Цинь до этого также долго не появлялся на публике.