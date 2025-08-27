Bloomberg: Си Цзиньпин проводит крупнейшую чистку военного руководства Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин начал чистку в высшем военном руководстве страны – крупнейшую со времен правления Мао Цзэдуна. Об этом пишет Bloomberg.
Одним из последних признаков стало отсутствие Хэ Вэйдуна – второго по званию офицера Народно-освободительной армии Китая и заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) – на традиционной церемонии посадки деревьев в Пекине в начале апреля. Он был назначен на свою должность менее трех лет назад.
В Центральном военном совете, как отмечает Bloomberg, осталось четыре члена, тогда как в начале третьего срока Си их было семь. Это самое низкое количество членов ЦВС за всю эпоху после Мао Цзэдуна, чье правление закончилось в 1976 г.
Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 г. Агентство отмечает, что в начале своего первого срока Си предупреждал, что коррупция в армии представляет собой экзистенциальную угрозу для компартии КНР.
«Развернув беспрецедентную борьбу с коррупцией, устранив политических соперников, Си Цзиньпин также начал реструктуризацию Народно-освободительной армии, чтобы она могла “воевать и побеждать в войнах”», – говорится в тексте.
Пекин, как правило, сразу не объявляет об отставках официально. Например, в 2023 г. СМИ обратили внимание на отсутствие министра обороны КНР Ли Шанфу. Его не было на публичных выступления два месяца – с конца августа по конец октября 2023 г. Официально о его отставке было объявлено 24 октября 2023 г.
Reuters писал, что Ли Шанфу находится под следствием. Утверждалось, что он подозревается в коррупции при закупках военной техники. «Ведомости» тогда отмечали, что это не первое неожиданное исчезновение высокопоставленных китайских чиновников из публичного пространства. В июле 2023 г. председатель КНР Си Цзиньпин уволил министра иностранных дел КНР Цинь Гана, проработавшего на этом посту всего семь месяцев. Цинь до этого также долго не появлялся на публике.