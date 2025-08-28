Пашинян: Армения будет выбирать между ЕС и ЕАЭС

Пашинян: Армения будет выбирать между ЕС и ЕАЭСРФ предупреждала о невозможности членства в двух объединениях
Одновременное членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе (ЕС) невозможно, поэтому Армения со временем примет соответствующее решение. Об этом заявил на брифинге в правительстве премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение», – приводит его заявление «Sputnik Армения».
Пашинян указал, что решение зависит от воли армянского народа, анализа ситуации и результатов переговоров. Он допустил любой из сценариев.
4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». После этого министр экономики республики Геворг Папоян заявил, что в повестке у правительства страны нет вопроса о выходе из ЕАЭС. При этом власти России подчеркивали, что одновременное членство в двух союзах невозможно.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью «Ведомостям» предупредил, что из-за сближения с ЕС Армения в 2025 г. может недополучить $6 млрд из-за снижения товарооборота с Россией. Говоря о желании Еревана стать членом Евросоюза, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что участие республики в ЕАЭС приносит конкретные экономические дивиденды. Он отметил, что Москва продолжит диалог с Ереваном в многосторонних и двусторонних форматах независимо от политических решений руководства страны.