Пашинян: Армения будет выбирать между ЕС и ЕАЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью «Ведомостям» предупредил, что из-за сближения с ЕС Армения в 2025 г. может недополучить $6 млрд из-за снижения товарооборота с Россией. Говоря о желании Еревана стать членом Евросоюза, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что участие республики в ЕАЭС приносит конкретные экономические дивиденды. Он отметил, что Москва продолжит диалог с Ереваном в многосторонних и двусторонних форматах независимо от политических решений руководства страны.