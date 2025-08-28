Песков: у России нет договоренностей с Украиной по воздушному перемирию

13 августа советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Киев готов на обсуждение перемирия в воздухе и считает этот процесс начальным этапом переговоров о завершении конфликта с Россией. Он утверждает, что полноценное прекращение огня, включающее отказ от авиа-, ракетных ударов и атак дронов, предложили США, но Россия его не приняла.