Песков: у России нет договоренностей с Украиной по воздушному перемирию
Россия не достигала никаких договоренностей с украинской стороной по воздушному перемирию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию регулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме. Это в интересах дела», – напомнил Песков.
13 августа советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Киев готов на обсуждение перемирия в воздухе и считает этот процесс начальным этапом переговоров о завершении конфликта с Россией. Он утверждает, что полноценное прекращение огня, включающее отказ от авиа-, ракетных ударов и атак дронов, предложили США, но Россия его не приняла.
18 августа президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что для достижения мирного соглашения прекращение огня на Украине уже не требуется.
19 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готов к переговорам с Москвой и без предварительных требований о перемирии.