Досрочные выборы президента Республики Сербской пройдут 23 ноября
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о назначении досрочных выборов президента Республики Сербской 23 ноября. Об этом говорится в соответствующем заявлении ведомства.
В сообщении говорится, что предвыборная кампания продлится 15 дней.
В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении мандата президента Республики Сербской Милорада Додика. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик также отказался покидать пост президента.
18 августа стало известно, что референдум о доверии населения к решениям властей Республики Сербской пройдет в конце сентября. Додик отметил, что на голосовании жители республики смогут выразить мнение о том, согласны ли они с ключевыми решениями Шмидта. Руководство Республики Сербской не признает его легитимность.
Парламент Республики Сербской 23 августа назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины. Также парламент отменил выборы президента и призвал политические силы не участвовать в возможных досрочных выборах. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.