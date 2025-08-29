Газета
Главная / Политика /

МИД России выступил против возвращения санкций ООН в отношении Ирана

Москва считает важным не допустить эскалации вокруг ядерной программы Тегерана
Ведомости

Россия осуждает действия европейских стран по восстановлению санкций против Ирана и призывает международное сообщество их отвергнуть. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что вопреки усилиям России и Китая, направленным на создание условий для продолжения диалога об урегулировании вокруг иранской ядерной программы, 28 августа главы МИД Великобритании, ФРГ и Франции направили обращение на имя генсекретаря ООН и председателя Совета Безопасности о несоблюдении Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно преподносится как уведомление, предусмотренное параграфом 11 резолюции СБ ООН 2231 и запускающее цепочку действий по восстановлению санкций. По мнению МИДа, оно не может рассматриваться в этом качестве.

Российская сторона считает, что обращение Великобритании, ФРГ и Франции к председательству СБ ООН является частью кампании по введению в заблуждение других стран для узаконивания притязаний на использование механизма snapback «для сведения политических счетов с Тегераном». Правовых оснований и процедурных возможностей для этого у них нет, указывает МИД.

Чем грозит запуск механизма возвращения санкций СБ ООН против Ирана

Политика / Международные новости

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у европейцев не могут подать жалобу в СБ ООН, пропуская этап разрешения споров в Совместной комиссии, как это предусмотрено параграфом 36 СВПД. Там отвергли утверждения, что они предприняли необходимые действия в этом отношении. Заключив СВПД и выполняя его несколько лет, Иран закрыл вопросы, имевшиеся к нему. Попытки Великобритании, Германии и Франции задействовать snapback в МИДе назвали серьезным дестабилизирующим фактором. В министерстве указали на важность не допустить эскалации вокруг ядерной программы Ирана.

28 августа Reuters со ссылкой на письмо, направленное Великобританией, Францией и Германией в Совет Безопасности ООН, сообщило, что эти страны запустили механизм snapback, который возвращает отмененные в 2015 г. «ядерной сделкой» санкции против Ирана. Решение объясняется прекращением переговоров по возможной новой «ядерной сделке» и прекращением сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон поддерживает инициативу европейских стран по восстановлению санкций ООН против Ирана и открыт к переговорам для разрешения ядерной проблемы. Он заметил, что Франция, Германия и Великобритания предоставили доказательства невыполнения исламской республикой ядерных обязательств.

