МИД России выступил против возвращения санкций ООН в отношении Ирана

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у европейцев не могут подать жалобу в СБ ООН, пропуская этап разрешения споров в Совместной комиссии, как это предусмотрено параграфом 36 СВПД. Там отвергли утверждения, что они предприняли необходимые действия в этом отношении. Заключив СВПД и выполняя его несколько лет, Иран закрыл вопросы, имевшиеся к нему. Попытки Великобритании, Германии и Франции задействовать snapback в МИДе назвали серьезным дестабилизирующим фактором. В министерстве указали на важность не допустить эскалации вокруг ядерной программы Ирана.