Главная / Политика /

Захарова: журналистка NBC не ответила на письмо Лаврова

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил журналистке телеканала NBC письмо, в котором содержится просьба предоставить доказательства о якобы нарушениях Вооруженными силами (ВС) России гуманитарного права на Украине. Однако ответа не поступило, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время еженедельного брифинга.

24 августа Лавров дал интервью телеканалу. Ведущая в разговоре с ним обращалась к неустановленным фактам нарушений со стороны России отдельных положений международного гуманитарного права на Украине. После интервью глава МИД РФ направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях. По словам Захаровой, спустя неделю никаких внятных ответов от телеканала не поступило.

«По сути, телеканал проигнорировал представленные доказательства», – заявила официальный представитель МИД РФ.

27 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ВС России атакуют военные и околовоенные цели, а президент России Владимир Путин всегда занимает решительную, продуманную и ответственную позицию в вопросах украинского кризиса.

