Захарова: журналистка NBC не ответила на письмо Лаврова

24 августа Лавров дал интервью телеканалу. Ведущая в разговоре с ним обращалась к неустановленным фактам нарушений со стороны России отдельных положений международного гуманитарного права на Украине. После интервью глава МИД РФ направил личное письмо журналистке с просьбой представить информацию об упоминавшихся в ходе беседы случаях. По словам Захаровой, спустя неделю никаких внятных ответов от телеканала не поступило.