Посол: Варшава ищет возможность сотрудничества с российскими дипломатами
Спецслужбы Польши продолжают искать возможности сотрудничества с дипломатами РФ, в этом не сомневаются в России. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в стране Сергей Андреев.
Он рассказал об эпизоде «в недавнем прошлом», который не имел успеха. «Новых попыток пока не отмечалось, но в том, что продолжают искать возможности, мы не сомневаемся», – сказал Андреев.
Кремль назвал действия Польши враждебными и недружественными. Сокращение дипломатического присутствия России в Польше является «составными звеньями общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.