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Россия и Польша прекратили совместную деятельность на границе

Ведомости

На границе Калининградской области полностью свернули всю совместную деятельность России и Польши. Об этом рассказал российский посол в республике Сергей Андреев в эфире «Соловьев Live».

«Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет», – подчеркнул дипломат.

По его словам, власти Польши на протяжении более двух лет запрещают россиянам въезд в страну с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями. При этом Россия не вводила аналогичный запрет. Андреев считает, что польское руководство сделало все возможное, чтобы затруднить общение граждан обеих стран.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о своем решении закрыть генеральное консульство России в Кракове. За день до этого министр юстиции Польши Адам Боднар и министр внутренних дел республики Томаш Семоняк выпустили заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша выбирает враждебность и недружественность в двусторонних отношениях. Обвинения Варшавы в адрес Москвы он назвал «абсолютно безосновательными и беспочвенными».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что Москва даст «адекватный ответ» на закрытие консульства в Кракове. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко уточнил, что Россия в качестве ответа Польше может закрыть польское консульство в Калининграде или Иркутске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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