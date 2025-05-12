Россия и Польша прекратили совместную деятельность на границе
На границе Калининградской области полностью свернули всю совместную деятельность России и Польши. Об этом рассказал российский посол в республике Сергей Андреев в эфире «Соловьев Live».
«Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет», – подчеркнул дипломат.
По его словам, власти Польши на протяжении более двух лет запрещают россиянам въезд в страну с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями. При этом Россия не вводила аналогичный запрет. Андреев считает, что польское руководство сделало все возможное, чтобы затруднить общение граждан обеих стран.
12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о своем решении закрыть генеральное консульство России в Кракове. За день до этого министр юстиции Польши Адам Боднар и министр внутренних дел республики Томаш Семоняк выпустили заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша выбирает враждебность и недружественность в двусторонних отношениях. Обвинения Варшавы в адрес Москвы он назвал «абсолютно безосновательными и беспочвенными».