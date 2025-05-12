Россия и Польша прекратили совместную деятельность на границе

По его словам, власти Польши на протяжении более двух лет запрещают россиянам въезд в страну с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями. При этом Россия не вводила аналогичный запрет. Андреев считает, что польское руководство сделало все возможное, чтобы затруднить общение граждан обеих стран.