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Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске

Ведомости

Россия в качестве ответа Польше может закрыть польское консульство в Калининграде или Иркутске. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Москва обязательно ответит Варшаве.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Днем ранее министр юстиции Польши Адам Боднар и министр внутренних дел страны Томаш Семоняк выпустили совместное заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Москва даст «адекватный ответ» на закрытие консульства в Кракове. Дипломат добавила, что Польша продолжает сознательно разрушать отношения с Россией и действовать против интересов собственных граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша выбирает враждебность и недружественность в двусторонних отношениях. По его мнению, обвинения Варшавы в адрес Москвы являются «абсолютно безосновательными и беспочвенными».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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