Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Днем ранее министр юстиции Польши Адам Боднар и министр внутренних дел страны Томаш Семоняк выпустили совместное заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 г.