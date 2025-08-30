Во Львове ввели план «Перехват» после убийства Парубия
Во Львове введен план «Перехват» после убийства экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на МВД Украины.
30 августа Парубий был убит во Львове. В результате стрельбы пострадавший скончался на месте. Нападавший пока не найден, правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения.
Президент Украины Владимир Зеленский проинформирован об убийстве. Он заявил, что в расследование и поиск стрелка вовлечены «все необходимые силы и средства».
«Страна» писала, что убийство Парубия совершил курьер. Украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в полиции говорил, что в бывшего спикера Верховной рады выстрелили восемь раз. По его словам, нападавший скрылся с места происшествия на электровелосипеде.