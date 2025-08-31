Российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии», – говорится в сообщении.
Под удары попали и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, следует из ежедневной сводки. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотников.
В Харьковской области нанесены удары по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск. Украинская сторона потеряла танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
Подразделения группировки «Север» в районах Алексеевки, Великой Березки, Храповщины и населенного пункта Кияница Сумской области нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
Начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов заявлял 30 августа, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжат выполнение задач спецоперации ведением наступательных действий. Он говорил, что ВС РФ взяли под контроль 99,7% территории Луганской народной республики (ДНР) и 79% территории Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, под контролем российских военных находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
После освобождения Курской области группировка войск «Север» выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В частности, в Сумской области под контроль ВС РФ перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.