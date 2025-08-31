Российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины

В Харьковской области нанесены удары по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное и Волчанск. Украинская сторона потеряла танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), четыре склада боеприпасов и пять складов материальных средств.