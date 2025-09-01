Путин поздравил россиян с Днем знаний и подчеркнул важность образования

Президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний, отметив, что этот праздник связан с биографией каждого человека. Президент добавил, что все начинают свой путь во взрослую жизнь со школы, и многие семьи 1 сентября провожают детей и внуков на учебу.