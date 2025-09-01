Путин поздравил россиян с Днем знаний и подчеркнул важность образования

Путин поздравил россиян с Днем знаний и подчеркнул важность образованияПрезидент заверил, что государство будет создавать лучшие условия для освоения современных знаний, творчества и спорта
Президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний, отметив, что этот праздник связан с биографией каждого человека. Президент добавил, что все начинают свой путь во взрослую жизнь со школы, и многие семьи 1 сентября провожают детей и внуков на учебу.
Особые поздравления он адресовал первоклассникам, для которых начинается ответственная и увлекательная пора становления и развития. Путин выразил уверенность, что всем учащимся будет интересна богатейшая история и культура Отечества, а также важно осваивать цифровые технологии и искусственный интеллект, сохраняя способность самостоятельно мыслить.
Президент заверил, что государство будет создавать лучшие условия для освоения современных знаний, творчества и спорта. Он сообщил, что за последние шесть лет в России построено более 1600 новых школ, а система среднего профессионального образования проходит серьезное обновление.
Путин подчеркнул, что будущее принадлежит образованным и активным людям, и пожелал всем успехов, здоровья и благополучия.