Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США призвали Европу присоединиться к пошлинам против Индии

Ведомости

США призвали европейские страны ввести дополнительные пошлины против Индии, аналогичные ограничительным мерам со стороны Вашингтона. Об этом сообщили Axios и India Today со ссылкой на источники.

Axios пишет, что США также обратились к Европе с призывом ввести дополнительные тарифы для Китая и санкции против России, включая полное прекращение закупок нефти и газа. Собеседники портала указали, что власти Великобритании и Франции ведут себя более конструктивно, но ряд европейских стран хотят, чтобы Вашингтон понес все расходы, не участвуя в урегулировании конфликта на Украине.

«Европейцы не могут затягивать этот конфликт и оправдывать необоснованные ожидания, при этом ожидая, что Америка понесет расходы», – подчеркнул высокопоставленный чиновник Белого дома.

Посол США призвал Бразилию и КНР готовиться к пошлинам за покупку нефти из РФ

Политика / Международные отношения

5 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер рассказал, что что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, которые закупают нефть из России, в том числе КНР, Индии и Бразилии. Он указал, что эти меры должны стать «очевидным следующим шагом» со стороны США, направленным на прекращение российско-украинского конфликта.

На следующий день президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составляет 50%). Согласно указу американского лидера, такое решение принято в связи с тем, что правительство Индии прямо или косвенно импортирует нефть из России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных