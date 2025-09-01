США призвали Европу присоединиться к пошлинам против Индии
США призвали европейские страны ввести дополнительные пошлины против Индии, аналогичные ограничительным мерам со стороны Вашингтона. Об этом сообщили Axios и India Today со ссылкой на источники.
Axios пишет, что США также обратились к Европе с призывом ввести дополнительные тарифы для Китая и санкции против России, включая полное прекращение закупок нефти и газа. Собеседники портала указали, что власти Великобритании и Франции ведут себя более конструктивно, но ряд европейских стран хотят, чтобы Вашингтон понес все расходы, не участвуя в урегулировании конфликта на Украине.
«Европейцы не могут затягивать этот конфликт и оправдывать необоснованные ожидания, при этом ожидая, что Америка понесет расходы», – подчеркнул высокопоставленный чиновник Белого дома.
5 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер рассказал, что что Вашингтон рассматривает возможность введения вторичных санкций и пошлин против стран, которые закупают нефть из России, в том числе КНР, Индии и Бразилии. Он указал, что эти меры должны стать «очевидным следующим шагом» со стороны США, направленным на прекращение российско-украинского конфликта.
На следующий день президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти (общий тариф составляет 50%). Согласно указу американского лидера, такое решение принято в связи с тем, что правительство Индии прямо или косвенно импортирует нефть из России.