США призвали Европу присоединиться к пошлинам против Индии

Axios пишет, что США также обратились к Европе с призывом ввести дополнительные тарифы для Китая и санкции против России, включая полное прекращение закупок нефти и газа. Собеседники портала указали, что власти Великобритании и Франции ведут себя более конструктивно, но ряд европейских стран хотят, чтобы Вашингтон понес все расходы, не участвуя в урегулировании конфликта на Украине.