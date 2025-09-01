Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Киеву

29 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три блока гарантий безопасности, которые Киев хотел бы получить. Среди них он назвал обеспечение военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) финансами и оружием. Кроме того, Киев намерен добиться от партнеров конкретики касательно действий в случае нового конфликта. Также среди гарантий безопасности президент Украины назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.