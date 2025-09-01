Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Киеву
Греция не намерена принимать участие в предоставлении военных гарантий безопасности Украине после прекращения огня. Об этом заявил глава МИДа страны Йоргос Герапетритис в интервью газете Real News.
При этом, он отметил, что Афины продолжат поддерживать Киев на международных форумах, а также будут участвовать в оказании гуманитарной помощи стране и содействия в развитии.
В рамках украинского конфликта Греция занимает принципиальную позицию в пользу международного права, добавил Герапетритис. Он пояснил, что такая позиция является полезной для национальных прав Греции.
29 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три блока гарантий безопасности, которые Киев хотел бы получить. Среди них он назвал обеспечение военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) финансами и оружием. Кроме того, Киев намерен добиться от партнеров конкретики касательно действий в случае нового конфликта. Также среди гарантий безопасности президент Украины назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 27 августа заявил о негативном отношении Кремля к размещению странами Европы своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности. Он указал, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в стране и стало первопричиной проведения спецоперации.