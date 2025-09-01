Песков: Путин поедет из Тяньцзина в Пекин на автомобиле

Российский лидер также заявил, что кризис на Украине вызван не «нападением России», а госпереворотом в Киеве, спровоцированным Западом. Путин выразил надежду, что договоренности, достигнутые им и президентом США Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже, помогут открыть дорогу к миру.