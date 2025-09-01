Песков: Путин поедет из Тяньцзина в Пекин на автомобиле
Президент России Владимир Путин отправится из Тяньцзина в Пекин на машине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин поедет на машине», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
1 сентября в Тяньцзине Путин провел ряд встреч на полях саммита ШОС – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьером Вьетнама Фам Минь Чинем. Позднее ожидаются переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.
Выступая на заседании совета глав стран ШОС, Путин отметил, что организация стала «мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности». По его словам, евроцентричные и евроатлантические модели «уже отжили», а принципы ООН остаются незыблемыми.
Российский лидер также заявил, что кризис на Украине вызван не «нападением России», а госпереворотом в Киеве, спровоцированным Западом. Путин выразил надежду, что договоренности, достигнутые им и президентом США Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже, помогут открыть дорогу к миру.