После переговоров Путин и Си Цзиньпин прогулялись по резиденции главы КНР
После окончания двусторонних переговоров президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай». Об этом сообщает «РИА Новости».
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в составе делегаций 2 сентября провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине, а после продолжили беседу в узком составе в резиденции «Чжуннаньхай».
Центральное телевидение Китая сообщало, что Россия и Китай по итогам переговоров подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве. Они касаются сотрудничества в областях энергетики, аэрокосмической промышленности, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, инспекции и карантина, здравоохранения, научных исследований, образования, а также средств массовой информации.
Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) и Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ условились о сотрудничестве для воплощения совместных инвестпроектов в России и Китае. НКЦ и Сычуаньская ассоциация будут заниматься анализом рынков, а также способствовать определению поставщиков и потребителей в двух государствах и поддерживать предпринимателей в сфере логистики. Фонд же будет привлекать свои портфельные компании и международных соинвесторов для воплощения соответствующих инвестиционных возможностей.