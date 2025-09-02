После переговоров Путин и Си Цзиньпин прогулялись по резиденции главы КНР

Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) и Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ условились о сотрудничестве для воплощения совместных инвестпроектов в России и Китае. НКЦ и Сычуаньская ассоциация будут заниматься анализом рынков, а также способствовать определению поставщиков и потребителей в двух государствах и поддерживать предпринимателей в сфере логистики. Фонд же будет привлекать свои портфельные компании и международных соинвесторов для воплощения соответствующих инвестиционных возможностей.