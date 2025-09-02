Украинские СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Парубия
Подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия зовут Михаил Сцельников, сообщило украинское издание «Страна». Он находится в суде и ждет решения суда об аресте.
Издание отметило, что Сцельников родился в 1973 г. 2 сентября он признался в убийстве Парубия, общаясь с журналистами. Он заявил, что больше всего ждет приговора, чтобы направиться в Россию при обмене военнопленными и найти тело своего сына. Подозреваемый добавил, что убийство было его личной инициативой, а сведения о связи с российскими спецслужбами не соответствуют действительности.
Парубия убили во Львове 30 августа, выстрелив в него восемь раз. Он умер на месте от полученных ранений. Нападавший скрылся на электровелосипеде после окончания стрельбы и был одет в костюм курьера, по данным украинских СМИ. 1 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла доказательств причастности российской стороны к убийству Парубия. Тем не менее эту версию Украина оставила на рассмотрении.