Украинские СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Парубия

Издание отметило, что Сцельников родился в 1973 г. 2 сентября он признался в убийстве Парубия, общаясь с журналистами. Он заявил, что больше всего ждет приговора, чтобы направиться в Россию при обмене военнопленными и найти тело своего сына. Подозреваемый добавил, что убийство было его личной инициативой, а сведения о связи с российскими спецслужбами не соответствуют действительности.