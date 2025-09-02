Титов объяснил, что означает «безвизовый режим» для китайцев в России
Россияне и китайцы де-факто получили аналогичные условия въезда. Об этом «Ведомостям» сказал специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он отметил, что граждане РФ смогут посещать Китай без визы с середины сентября. А для граждан КНР свободный въезд фактически действует с 2023 г. Они могут посещать РФ с электронной визой.
Граждан России смогут находиться в Китае до 30 дней по обычному загранпаспорту, столько же граждане КНР могут с 2025 г. находится на территории РФ по электронной визе. «Спасибо межгосударственному соглашению, о котором только что стало известно», – сказал Титов.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Пробный режим будет действовать на протяжении года.
В 2023 г. Москва и Пекин запустили групповые безвизовые поездки. Соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от пяти человек между Россией и Китаем действовало до пандемии. Затем оно было временно прекращено.