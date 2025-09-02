Титов объяснил, что означает «безвизовый режим» для китайцев в России

Россияне и китайцы де-факто получили аналогичные условия въезда. Об этом «Ведомостям» сказал специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он отметил, что граждане РФ смогут посещать Китай без визы с середины сентября. А для граждан КНР свободный въезд фактически действует с 2023 г. Они могут посещать РФ с электронной визой.