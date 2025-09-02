У стран БРИКС появится общий список традиционных ценностей

Путин также отметил, что сама Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является «мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности» в мире. Он подчеркнул, что именно принципы ООН остаются правильными и незыблемыми, тогда как евроцентричные и евроатлантические модели, по его словам, уже изжили себя.