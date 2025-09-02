У стран БРИКС появится общий список традиционных ценностей
У стран объединения БРИКС появится общий список традиционных ценностей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Госдумы.
Список представят на втором форуме БРИКС «Традиционные ценности». Он пройдет 15-17 сентября в Национальном конгрессе Бразилии.
Valor Econômico со ссылкой на источники писало, что саммит БРИКС, вероятно, пройдет в формате видеоконференции. Подготовку мероприятия курирует главный советник президента Бразилии Селсу Аморим.
1 сентября президент Владимир Путин, выступая на заседании «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине, заявил, что традиционные ценности должны снова занять важное место в международной повестке.
Путин также отметил, что сама Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является «мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности» в мире. Он подчеркнул, что именно принципы ООН остаются правильными и незыблемыми, тогда как евроцентричные и евроатлантические модели, по его словам, уже изжили себя.